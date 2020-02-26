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Kayseri Devlet Tiyatrosunda perde 28 Şubat'ta açılacak

Kayseri Devlet Tiyatrosuna çevrilen Şehir Tiyatrosu'nda ilk oyun 28 Şubat'ta sahnelenecek.

26.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:54Kayseri Devlet Tiyatrosunda perde 28 Şubat'ta açılacak
Devlet Tiyatrosuna çevrilen Şehir Tiyatrosu'nda ilk oyun 28 Şubat'ta sahnelenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Ankara'da yaptığı çalışmalar sonucunda Kayseri Devlet Tiyatrosu kuruldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Şehir Tiyatrosu'na Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kayseri Devlet Tiyatrosu tabelası asıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosunu ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun'dan tiyatro binasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Büyükkılıç, Kayseri Devlet Tiyatrosunun hayırlı olması dileğinde bulundu.
Kayseri Devlet Tiyatrosu olarak hizmet verecek tiyatro binasında 28 ve 29 Şubat ile 1 Mart'ta Devlet Tiyatrolarının "Leyla ile Mecnun" adlı oyunu, 13 ve 14 Mart'ta ise "Fehim Paşa Konağı" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları, Şehir Tiyatrosu, 28 Şubat, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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