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KAYSERİ Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Devrilen otomobilden yara almadan kurtulduKAYSERİ'de yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, aracın sürücüsü Mükremin Çalışkan kazadan yara almadan kurtuldu.

08.04.2020 23:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:15
Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu
KAYSERİ'de yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, aracın sürücüsü Mükremin Çalışkan kazadan yara almadan kurtuldu.
Kocasinan Bulvarında yaşanan trafik kazasında, Mükremin Çalışkan yönetimindeki 38 EL 462 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Çevredekilerin yardımına koştuğu Çalışkan, araçtan çıkarıldı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın sürücüsü sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, sağlık ekiplerine muayene olmadı. Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. KAYSERİ Devrilen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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