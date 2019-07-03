KAYSERİ Doktor Öz Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsun

Doktor Öz Uyumadığın zaman yemek yiyor, kilo alıyorsunKayseri'ye gelen dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyor. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun dedi.Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Serbest Bölge'de bulunan yatak fabrikasını ziyaret etti. Öz, sağlıklı uykunun önemine dikkat çekerek, uykusuzluk sorunu yaşayan insanların mutsuz olduğunu söyledi. Öz, insanların uyumadığı vakitlerde daha çok yemek yediğini vurgulayarak, Uyku mühim bir konudur. Hayatımız hep çalışarak geçiyor. Uyumayan kişiler yüksek tansiyon hastalığı geçiriyorlar. Obez oranı da bu nedenle çok artıyor. Çünkü uyumadığın zaman yemek istiyorsun ve kilo alıyorsun. Gün içinde yapmak isteyip de yapamadığın şeyler için vücutta bir huysuzluk oluyor. Hormon dengelerini bozuyor. İnsanlar uyku uyuyamayınca da mutsuzluk başrol oluyor. Güzel bir yatağın var ise bu senin uyku ihtimalini de arttırıyor. Düzenli bir uyku da sizlere fazladan 20 dakika kazandırabiliyor dedi.