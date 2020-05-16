Kayseri -Down sendromlu Mehmet Talha'ya polislerden 'doğum günü' sürprizi

Down sendromlu Mehmet Talha'ya polislerden 'doğum günü' sürpriziKAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan down sendromlu 7 yaşındaki Mehmet Talha Gözübüyük'e, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

16.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 00:32
Down sendromlu Mehmet Talha'ya polislerden 'doğum günü' sürprizi
KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan down sendromlu 7 yaşındaki Mehmet Talha Gözübüyük'e, polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.
Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 3244'üncü Sokak'ta oturan ve evli olan Funda Yoska, polis merkezini arayarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan down sendromlu kardeşi Mehmet Talha Gözübüyük'e sürpriz yapmak istediğini belirterek, yardım istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, 7 yaşına giren Mehmet Talha Gözübük için yaş pasta ve hediye alarak, ailenin yaşadığı eve gitti. Evin ziline basan polis ekipleri kapıyı açan Mehmet Talha'ya doğum günü sürprizi yaptı. Mumları üfleyen down sendromlu çocuğa oyuncak polis arabası ve polis şapkası hediye edildi. Mutlu olan aile, polis ekiplerine teşekkür etti. Kayseri -Down sendromlu Mehmet Talha’ya polislerden ’doğum günü’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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