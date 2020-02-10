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Kayseri ekipleri haftayı mağlubiyetle kapattı

Kayseri ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor ligin 17. haftasını mağlubiyetle kapattılar.

10.02.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:21Kayseri ekipleri haftayı mağlubiyetle kapattı
ekipleri Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor ligin 17. haftasını mağlubiyetle kapattılar.

Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden iki Kayseri ekibi Talasgücü Belediyespor ile Yahyalıspor dün oynadıkları karşılaşmalardan puan alamadılar. Talasgücü Belediyespor deplasmanda oynadığı maçta Mersin Büyükşehir Belediye Meskispor'a 1-0 mağlup olurken, Yahyalıspor ise evinde İçel İdmanyurdu Spor Kulübüne 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Talasgücü Belediyespor aldığı bu mağlubiyetle 27 puanda kalırken, Yahyalıspor ise 18 puanda kaldı. Talasgücü Belediyespor ligin 18.haftasında sahasında Tüysüzspor'u konuk edecek. Yahyalıspor ise deplasmanda İdmanyurdu 1925 Spor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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