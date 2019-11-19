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Kayseri Emniyet Müdürlüğünden "Geleceğe Atılan İmzalar" projesi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün suça sürüklenen çocuklara yönelik başlattığı çalışma kapsamında 400 çocuk evlerinde ziyaret edilerek 135 çocuğun okula devam etmeleri sağlandı.

19.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:00Kayseri Emniyet Müdürlüğünden
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün suça sürüklenen çocuklara yönelik başlattığı çalışma kapsamında 400 çocuk evlerinde ziyaret edilerek 135 çocuğun okula devam etmeleri sağlandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında suça sürüklenen, sokakta çalışan çalıştırılan ve okula devamsızlık yapan 400 çocuk tespit edildi.
Evde ziyaret ettikleri çocuklara çeşitli hediyeler ve okul malzemesi veren polis ekipleri 135 çocuğun tekrar okula devamını sağladı.
Ekipler ayrıca çocukları sportif, sosyal ve kültürel etkinliklere dahil ederek, sportif açıdan yetenekli çocukları spor kurslarına başlattı.
Bundan sonraki süreçte de proje kapsamındaki çocukların spor kurslarına ve okula devamları takip edilecek. Çocukların ailelerine ve okullarına yapılan ziyaretler ise devam edecek.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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