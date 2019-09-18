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Kayseri Emniyeti 15 genç kızı işe yerleştirecek

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düz Dikiş Makineciliği kursu 15 genç kızı hayali olan iş için umut oldu.

18.09.2019 16:55Kayseri Emniyeti 15 genç kızı işe yerleştirecek
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düz Dikiş Makineciliği kursu 15 genç kızı hayali olan iş için umut oldu.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Geleceğe Atılan İmzalar ÇOGEP Projesi kapsamında, Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Çalışma İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Melikgazi Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılan Düz Dikiş Makineciliği kursunda herhangi bir mesleği olmayan 15 genç kıza eğitim verildi. Kursu başarı ile bitiren kursiyerlere sertifika töreni düzenlendi.

Sertifika töreninde konuşan Elif Özlü "Bu kursa geldiğim için çok mutluyum. İş hayatına katılmak ve arkadaş bulmak için polislerin de katkı sunduğu bu kursa katıldım. Dikiş dikmeyi, dikiş ve overlok makinesi kullanmayı öğrendim. Katkı sunanlara çok teşekkür ederim" dedi.

Ayrıca, kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri için Kayseri OSB'de bulunan işletmelerle görüşmeler yapıldığı belirtildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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