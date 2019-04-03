Kayseri Emniyeti 3 Ayda 245 Silah ve 95 Bıçak Ele Geçirdi

Kaynak: İHA

Kayseri Emniyet Müdürlüğü 2019 yılının ilk 3 ayında yaptığı çalışmalarda 245 ruhsatsız silah ve 95 adet bıçak ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından 2019 yılının ilk 3 ayında yapılan çalışmalarda 367 bin 375 kişi sorgulandı. Çalışmalar sırasında 150 bin 406 araç kontrol edilirken yakalanan bin 859 kişiden 563'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Çalınan 20 otomobil ve 7 araç bulunurken çalışmalar sırasında ruhsatsız 64 tabanca, 60 av tüfeği ve 121 kuru sıkı tabanca ile 850 fişek ve 95 adet bıçak ele geçirildi. - KAYSERİ