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Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı DEAŞ üyesi polise yakalanmamak için kimlik çıkarmamışKAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, 'Abdo' kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak...

19.10.2019 13:02
Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı
DEAŞ üyesi polise yakalanmamak için kimlik çıkarmamış
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, 'Abdo' kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E, H.E.Ş ve Abdo K.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Abdo K.'nın polis ekiplerine yakalanmamak için kimlik çıkarmadığını tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.
Kayseri Emniyeti'nden DEAŞ'a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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