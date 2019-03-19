Kayseri Emniyetinden Deaş Üyelerine Şafak Operasyonu

Kaynak: İHA

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ