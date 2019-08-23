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Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu

Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu Yaklaşık 2 milyon TL olan makeron tütün ve kaçak eşya yakalandıKAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan...

23.08.2019 20:24
Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu
Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu
Yaklaşık 2 milyon TL olan makeron tütün ve kaçak eşya yakalandı
KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 16 milyon 599 bin adet makeron, 12 bin 300 kilo tütün, 26 bin 635 adet malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince il merkezine gümrük kaçağı tütün ve tütün mamulleri getirmek suretiyle piyasaya sürerek devleti vergi kaybına uğratan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucu tespit edilen ve takibe alınan İ.G A.A. ve H.F.'ye ait işyerlerine ve depolarına eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüpheli şahısların iş yerlerinden gümrük kaçağı emtialar ele geçirilirken depolarında ise yaklaşık 3 tır dolusu kaçak olduğu değerlendirilen makeron ve tütün ele geçirildi. Operasyonda toplamda 16 milyon 599 bin adet makeron, 12 bin 300 kilo tütün, 26 bin 635 adet sigara tabakası nargile takımı,nargile sipsisi,sigara sarma makinesi, sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken İ.G., A.A. ve H.F. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kayseri emniyetinden dev tütün operasyonu

Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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