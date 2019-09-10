Haberler» Güncel» Haber

Kayseri Emniyetinden Gençlere Keman Kursu

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.

10.09.2019 12:03 Kayseri Emniyetinden Gençlere Keman Kursu
Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından 20 öğrenciye Keman Kursu verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Geleceğe Atılan İmzalar" ÇOGEP Projesi kapsamında; çocukların boş zamanlarını iyi değerlendirebilmeleri, zararlı alışkanlıklardan korunması ve beceri yeteneği yüksek çocukların tespit edilerek müzik aleti çalmasının öğretilmesi amacıyla 4 ay süresince keman kursu eğiticileri tarafından keman kursu verildi.

Kurs sonunda öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla kapanış programı düzenlendi. Düzenlenen programda görüşleri dile getiren kursiyer öğrenciler ve velileri; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne keman kursu düzenlenmesinden dolayı teşekkür ettiler. Kurs sonunda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kursiyerlere keman hediye edildi. - KAYSERİ

Kayseri İl Emniyeti Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:54   Bağlar Belediyesi'nden kantin ve seyyar satıcılara denetim
12:54   Sakarya peyzaj ve süs bitkiciliği festivali 19 eylül'de açılıyor
12:54   İranlı şüphelilerin tırnakçılık yöntemiyle yaptığı dolandırıcılık kamerada
12:52   Çavuşoğlu-Darmanovic ortak basın toplantısı
12:52   Pekcan-Ross ortak basın açıklaması
12:52   Ortodoks kiliselerinin bölünme süreci devam ediyor
12:52   Usta oyuncu süleyman turan'ın ölümü... komşusundan açıklamalar