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Kayseri Emniyetinden Öğrencilere Tarihi ve Kültürel Gezi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında 120 ortaokul ve lise öğrencisine yönelik Konya ve Nevşehir gezileri düzenledi.

18.10.2019 12:02Kayseri Emniyetinden Öğrencilere Tarihi ve Kültürel Gezi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü "Geleceğe Atılan İmzalar Projesi" kapsamında 120 ortaokul ve lise öğrencisine yönelik Konya ve Nevşehir gezileri düzenledi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri eşliğinde günübirlik düzenlenen gezilere, sosyal desteğe ihtiyaç duyan, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Gezi kapsamında öğrenciler Konya'da; Mevlana Müzesi, Çanakkale Şehitliği Müzesi, 80 binde Devri Alem Müzesi, İnce Minareli Medrese, Alaattin Tepesi ve Camii, Kelebekler Vadisini, Nevşehir de ise; Avanos, Paşabağı, Göreme, Uçhisar, Ürgüp, Peri Bacaları, Güvercinlik Vadisi ve Kızılırmak Vadisini gezdiler.

Düzenlenen gezilerle mutlu olan öğrenci ve aileleri Kayseri Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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