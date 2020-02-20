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Kayseri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ağırlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaretlerde bulunmak ve bazı programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelecek.

20.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:36Kayseri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'i ağırlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ziyaretlerde bulunmak ve bazı programlara katılmak üzere 'ye gelecek.
Alınan bilgiye göre, 22 Şubat Cumartesi günü kente gelmesi planlanan Bakan Dönmez, "7. Anadolu Güneşi Elektrik Üretim Konferansı"na katılacak.
Ardından Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Kayseri Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek olan Bakan Dönmez, "Kayseri ve İlçeleri Enerji Koordinasyon Toplantısı"nda belediye başkanlarının sorunlarını dinleyecek.
"AK Parti 19. Dönem Siyaset Akademisi"nin açılış programına katılarak ilk dersi verecek olan Dönmez, "Mimar ve Mühendisler Grubu Kayseri Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu"na da iştirak edecek.

Fatih Dönmez, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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