Kayseri Engelliler Erciyes'te Buluştu

Kayseri
'de 9'uncu Uluslararası Engelsiz Erciyes
Günleri, yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli vatandaşın katılımı ile Erciyes Kayak Merkezi
'nde gerçekleştirildi.
Engelli vatandaşların, sosyal alanda kendilerini ifade edebilmesi, sportif ve kültürel aktivitelere katılmalarını sağlamak amacıyla organize edilen etkinliğe yüzlerce görme, işitme, zihinsel ve bedensel engelli katıldı. Aktiviteye aileleri ile birlikte katılan engelli bireyler, etkinlik boyunca kızak yarışmaları, mehter ve ritim gösterisi, konserler ve çeşitli gösterilerle gönüllerince eğlenerek karın keyfini çıkardılar. 9. Uluslararası Engelsiz Erciyes Günleri kapsamında gerçekleştirilen kızak ve penaltı yarışmaları sonucunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Kayseri Valisi Şehmus Günaydın verdi.
Erciyes, Kayseri, Güncel
Kaynak: DHA