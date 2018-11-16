Kayseri Erciyes Dağı Beyaza Büründü

Kayseri
ve çevresinde gece başlayan kar yağışı Erciyes
Dağı'nda etkili oldu bölgeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde yağmaya başlayan kar Erciyes'te etkili oldu. Erciyes Kayak Merkezi
de tamamen beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar
yağışı sonrası karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışmaları yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yolları tuzladı. Kayak Merkezinde kayak antrenörlüğü yapan Veysel Değirmenci ise, karın sevincini yaşadıklarını belirterek, sezon açılışının yaklaşması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi. Kent merkezinde ise belirli aralıklarla yağan karla karışık yağmur etkili oldu.
Kar,Kayseri,Erciyes