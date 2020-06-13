KAYSERİ Erciyes'e kar yağdı

Erciyes'e kar yağdıKAYSERİ'de etkili olan soğuk ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

13.06.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:28
Erciyes'e kar yağdı
KAYSERİ'de etkili olan soğuk ve sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 3 bin 917 metre yükseklikte Erciyes'in zirvesi, beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluşurken, şehir içi ulaşım yavaşladı. Soğuk ve yağışlı hava, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü. Erciyes Kayak Merkezi'nin zirvesine kar yağdı. Zirve, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. KAYSERİ Erciyes’e kar yağdı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciyes, Güncel, Haber

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