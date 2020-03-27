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KAYSERİ Erciyes'te 'koronavirüs' sessizliği

Erciyes'te 'koronavirüs' sessizliğiTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, koronavirüs salgını ile birlikte alınan önlemlerin ardından pistlerin büyük bölümü kayağa kapatılırken, açık olan pistler de boş kaldı.

27.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:22
Erciyes 'te 'koronavirüs' sessizliği
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, koronavirüs salgını ile birlikte alınan önlemlerin ardından pistlerin büyük bölümü kayağa kapatılırken, açık olan pistler de boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Evden çıkmama yönündeki çağrıları ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde pistlerin büyük bölümü kapatıldı. Kayak merkezindeki Hisarcık, Hacılar ve Develi kapı bölgesindeki pistler kapatılırken sadece Tekir kapı bölgesindeki pistler açık bırakıldı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerle birlikte kayak merkezine ilginin az olduğu görüldü.
Erciyes A.Ş. kayak merkezinde dezenfekte çalışmalarını sürdürerek, gerekli önlemleri alıyor. Erciyes'te kış sporları işletmecisi ve antrenörü Veysel Değirmenci, Erciyes'in boş kaldığını belirterek, "İnsanlar yetkililerin uyarılarını dikkate alıyor ve sağlıkları için evde kalıyorlar. Erciyes'e de kimse gelmez oldu. Çok az sayıda ziyaretçi oluyor. Sezon içinde Erciyes hiç bu kadar boş kalmamıştı. Hava almak ve kayak yapmaya günlük yaklaşık 10 ila 25 arası ziyaretçi geliyor" dedi.
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KAYSERİ Erciyes’te ’koronavirüs’ sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel

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KAYSERİ Erciyes'te 'koronavirüs' sessizliği

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