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Kayseri-erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

Erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunlukTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.

02.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:49
'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde aileler, sömestr tatilinin son gününü kayak yaparak, değerlendirdi.
Türkiye'nin dört bir yanından sömestrde 'ye gelen tatilciler, Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih etti. Yarıyıl tatilinde, 2 bin 200 rakımlı kayak merkezinde, 1200 yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. 34 pistin bulunduğu kayak merkezindeki yoğunluk, tatilin son gününde de devam etti. Aileler, sömestr tatilinin son gününü çocuklarıyla birlikte kayak yaparak, değerlendirdi. Teleferiğe binmek isteyenler ise metrelerce kuyruk oluşturdu.
Kayseri-erciyes'te, yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA


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