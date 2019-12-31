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Kayseri erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

Erciyes'te yılbaşı yoğunluğuKayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü.

31.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:54
'te yılbaşı yoğunluğu
'deki Erciyes Kayak Merkezi, yılbaşı tatilinde yoğun ilgi gördü. Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.
Kayseri erciyes'te yılbaşı yoğunluğu

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA


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