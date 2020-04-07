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KAYSERİ-Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti

Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim ettiKAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.

07.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:08
Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti
KAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli M.A, evine hırsızlık için giren iki kişiyi fark etti. M.A., Aslıhan D.'yi yıkalarken, E.D. ise kaçtı. M.A, haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Aslıhan D, karakola götürülürken, E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. KAYSERİ-Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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KAYSERİ-Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti
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