KAYSERİ Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralı

Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralıKAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, sonra 5 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı.

21.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:23
Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralı
KAYSERİ'de freni boşalan hafriyat kamyonu, önce iş yerine, sonra 5 araç ile yol kenarında yürüyen 2 kişiye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 14.00 sıralarında Kayseri ile Erciyes Kayak merkezi arasındaki yolun Hisarcık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden Kadir Çolak (47) yönetimindeki boş hafriyat kamyonu, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, önce yol kenarındaki iş yerinin duvarına çarptı. Daha sonra yola savrulan kamyon, seyir halindeki 4 otomobil ile yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Ardından park halindeki kamyonet ve motosiklete çarpan kamyon, en son bahçe duvarına çarparak durdu.
Yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada kamyon sürücüsü, anne ve kızı ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı Ali Bayram, "Kamyon korna çalarak yoldan geliyordu. Önce komşunun dükkanına çarptı. Daha sonra bizim olduğumuz yere yöneldi. Anne ve kızı kamyonun altında kaldı. Son olarak duvara çarparak durdu" dedi. KAYSERİ Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kayseri, Erciyes, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
’Çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Haber
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Haber
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı
Haberler››Güncel››KAYSERİ Freni boşalan kamyon 5 araç ve iş yerine çarptı: 5 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:19: Ziraat Odası Başkanı Aydemir'den fındıkta yeşil kokarca ile külleme hastalığı uyarısı - Haber 16:19: Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Haber 16:17: Sivas'ta kazaya karışan otomobilin bagajından çıkan buzağı şaşırttı - Haber 16:16: Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi yapıldı - Haber 16:15: Elazığ'da Vefalı eller, bin 783 çocuğa bayramlık ulaştırdı - Haber 15:53: Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı - Magazin 15:28: Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor - Haber 15:14: Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı - Haber 13:09: 150 tavuğu telef eden tilki, "Battal Gazi" taktiğiyle yakalandı - Haberler 12:05: Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz - Haber