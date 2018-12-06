Kayseri Gaybubet Evlerinde Kalan 11 Fetöpdy Örgüt Üyesi Adliyeye Gönderildi

06 Aralık 2018 Perşembe 13:12



06 Aralık 2018 Perşembe 13:12

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından 2 gün önce FETÖ üyelerine yönelik yapılan operasyonda örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli tutuklandı.Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM ve KOM polislerinin eş zamanlı olarak mahrem imam ve gaybubet evlerinde kalan FETÖ üyelerine yönelik 2 gün önce 74 kişiye yönelik yaptığı operasyonda gözaltı alınan 37 kişiden 11'i sorgusunun ardından bu sabah Kayseri Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi. Sorgusu tamamlanan 26 kişiden 10'u tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, 12 kişi ise operasyonun yapıldığı merkez illere teslim edilmişti.Adliyeye gönderilen Gaybubet evlerindeki kalan örgüt üyelerinin merkez Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçesindeki semtlerde yaşadıkları, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ortaya çıkmıştı. FETÖ üyelerinin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldikleri, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları ifade edildi.