Kayseri Gen-Kök Müdürü Prof. Dr. Özkul 'Sığınmacılar Toplumun Gen Yapısını Değiştiriyor'

Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) GEN-KÖK müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Türkiye
'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durumun toplumun gen yapısını değiştirdiğini ifade ederek, Topluma yeni genler giriyor. Bir havuz içine yeni genler giriyor. Genlerin gelecekte neler getirebileceği, hangi hastalıklara yatkın ya da davetiye çıkarabileceklerini, hangilerine dirençli olabileceğini, önceden ön görmeniz gerekiyor diye konuştu.
ERÜ'de 2012 yılında kurulan, genetik ve kök hücre alanlarında Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi olarak bilinen Genom ve Kök Hücre Merkezi'nde (GEN-KÖK), Kalkınma Bakanlığı
ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) desteğiyle toplam maliyeti 15 Milyon TL olan Türkiye'nin ilk ve tek robotik ve dijital gen bankalama sistemi kurulacak. 'Eksi 80' sistemi ile kurulacak olan proje sonrası 1 milyon insanın DNA, RNA ve proteinden oluşan gen verisi depolanacak. Gen merkezi sayesinde, bilim insanları her türlü hastalığın araştırmasını yapabilecek.
'Biyo Bankalama' sistemi sayesinde hastalıklara karşı daha etkin mücadele edilebileceğini dile getiren GEN-KÖK müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, Biyo bankalarınız sizin materyallerinizi oluşturur. Bir hastalık düşünelim her 100 bin kişide bir gözüküyor. Sizde araştırmacı olarak bu hastalığın nedenlerini araştırıyorsunuz. 100 bin kişiyi bulabilmek için 1 milyon kişiyi bulmanız gerekiyor. Biz bunların yerine bu sistemi kurarak aynı gün içinde veri akışı sağlayarak rakiplerimize göre 1 adım öne geçmek istiyoruz dedi.
'TOPLUMA YENİ OYUNCULAR GİRİYOR'
Türkiye'nin gen hafızasının sürekli değiştiğine ve toplum hayatına yeni oyuncular girdiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Özkul, Toplumlar sürekli değişiyor. Yeni oyuncular giriyor. Bundan 20 yıl önce her hangi bir cep telefonu yoktu ama şu an var. Mikrodalga yoktu ama artık hayatımızda. Yeni metotlar ve yeni cihazlar hayatımıza giriyor. Bu cihazların uzun vadede topluma verdiği zararı ya da hasarı ölçmek veya incelemek isterseniz toplumun datasının elinizde olması gerekiyor. Bir cihaz çıkıp çıkmadan önce de cihaz çıktıktan sonra da yenisiyle karşılaştırmanız gerekiyor ifadelerine yer verdi.
'SIĞINMACILARLA BİRLİKTE TOPLUMUN GEN YAPISI DA DEĞİŞİYOR'
Türkiye'nin yıllardır çok yüksek oranda sığınmacı kabul ettiğini ve bu durum sonrası ülkedeki 'Gen havuzunun' değiştiğini de belirten Prof. Dr. Özkul, Türkiye çok yüksek oranda sığınmacı aldı. Yıllardan beri ülkemize, İran
, Suriye
, Irak
ve Afganistan
'dan misafirler kabul ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu durum bizim gen havuzumu değiştiriyor. Topluma yeni genler giriyor. Bir havuz içine yeni genler giriyor. Genlerin gelecekte neler getirebileceği, hangi hastalıklara yatkın ya da davetiye çıkarabileceklerini, hangilerine dirençli olabileceğini önceden ön görmeniz gerekiyor. Bu biyo bankalamanın diğer özelliği de toplumu incelemektir. Kırılma noktalarını, hastalıklara yakalanma risklerini öngörüp, önlem alabilmektir. Geleceğin şekillendirilmesi açısından çok önemlidir ifadelerine yer verdi.
'Biyo Bankalama' sisteminin üretim aşamasında olduğunu da söyleyen Özkul, Programda bir aksaklık olmazsa, muhtemelen Kasım ayının sonunda sistem Kayseri
'ye gelecek diyerek sözlerini noktaladı.
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:20