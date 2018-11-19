Kayseri Gençlerbirliği: 1 Yahyalıspor: 3

Mustafa Hür Öztürk Süper Amatör Küme 10. haftasında lider Yahyalıspor, Kayseri Gençlerbirliği
'ni 3-1 mağlup etti. Yahyalıspor 28 puanla liderliğini devam ettirdi.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Pakırcı xxx, Erkan Kırçıl xxx, Özgür Gök xxx
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Yahyalıspor: Fevzi Ufuk Genişhan xxx, Erdem Demir xxx, Halil Yozgat
xxx, Ahmet Yumutkan xxx, Sercan İşler xxx, Orhan Şahin
xxx, Ksım Alıcı xxx, Harun Yıldırım xxx, Erkan Atcı xxx, Ramazan Durdu xxxx, Mehmet Yaman xxx
Gençlerbirliği: Samet Karakoyun x, Semih Şener x, Furkan Dur
x, Harun Karaman
x, Aziz Çağlar Şahin
x, Mustafa Karakaya
x, Adem Aktaş x, Sadık Arslan x, Nail Coşkunyürek x, Salih Bahadır x (Dk.46 Cihan x) Erman Deveci x
Goller: Ramazan Durdu (dk. 49, dk. 51), Harun Yıldırım (dk. 43) (Yahyalıspor), Erman Deveci (dk. 75) (Gençlerbirliği) - KAYSERİ
Kayseri,Gençlerbirliği
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:59