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Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, Kadınlar 2.Liginde 17 haftalık dilimde 14 kez sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.

05.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:22
Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü
Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımı, Kadınlar 2.Liginde 17 haftalık dilimde 14 kez sarı kart görürken, 1 kez de kırmızı kart gördü.

Kadınlar 2.Ligi 17.haftasında Covid-19 virüsü nedeniyle ertelendi. Liglerin tehir edilene kadar oynadığı 14 maçta 31 puan toplayarak ligin 6.sırasında yer alan Kayseri Gençlerbirliği bayan futbol takımı, bu maçlarda 14 kez sarı kart ve 1 kez de kırmızı kart gördü.

Ligin 16.haftasında oynadığı maçta kart görmeden kapatan Kırmızı-Siyahlılar, ligin 4.haftasında 4 kez sarı kart ve 7. ve 9.haftalarında ise 2 kez sarı kart gördü. Gençlerbirliği takımında ligin 3.haftasında 1 kez kırmızı kart görmüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Spor
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Haberler ›› Spor ››Kayseri Gençlerbirliği 15 kart gördü - Spor
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