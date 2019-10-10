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Kayseri Gençlerbirliği, 2. Lig maçlarına Osmaniye'de başlayacak

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde heyecan bu hafta sonu başlıyor.

10.10.2019 14:55Kayseri Gençlerbirliği, 2. Lig maçlarına Osmaniye'de başlayacak
Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde heyecan bu hafta sonu başlıyor. Ligde Kayseri'yi temsil eden takım olan Kayseri Gençlerbirliği, sezonun ilk maçını deplasmanda Osmaniye Kadınspor ile oynayacak.

Bu sezon 13 takımın mücadele edeceği Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde mücadele bu haftasonu oynanacak olan 6 maç ile başlayacak. Geçtiğimiz sezon Üçüncü Lig'de şampiyon olarak adını Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'ne yazdıran Kayseri Gençlerbirliği, bu ligde Kayseri'nin tek temsilcisi olarak yer alacak. Kırmızı-Siyahlı takım ligin ilk maçını ise 13 Ekim Pazar günü Osmaniye deplasmanında Kadınspor ile oynayacak. Kayseri Gençlerbirliği Antrenörü Osman Bahadır Kökoğlu, bu sezon yükseldikleri ligde hedeflerinin iyi futbol oynamak olduğunu söylerken, üst sıralarda yer bulacaklarına iunandığını söyledi. Kökoğlu, "Ligin ilk maçı öncesinde eksik oyuncumuz yok. Zorlu deplasman için Cumartesi günü öğleden sonra Kayseri'den ayrılacağız" dedi.

Osmaniye Kadınspor-Kayseri Gençlerbirliği karşılaşması 13 Ekim pazar günü Osmaniye Merkez Sentetik Çim Saha'da saat 12.00'da oynanacak. Maçı Osmaniye Bölgesi'nden Kadir poyraz, Dervişkaya ve Davut Oğuzhan hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Osmaniye, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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