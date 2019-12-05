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Kayseri Gençlerbirliği, Aydın yolcusu

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren Kayseri Gençlerbirliği, ligin 8. Hafta maçında Aydın deplasmanında 7 Eylül Gençlikspor takımına konuk olacak.

05.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:46Kayseri Gençlerbirliği, Aydın yolcusu
Kadınlar 2. Futbol Ligi'nde şampiyonluk yarışı veren , ligin 8. Hafta maçında deplasmanında 7 Eylül Gençlikspor takımına konuk olacak.

BU sezon yükseldiği Türkiye 2. Kadınlar Futbol Ligi'nde sergilediği başarılı performans ile yoluna namağlup devam eden Kayseri Gençlerbirliği, geride kalan 7 hafta sonunda topladığı 16 puan ve maç eksiği ile ikinci sırada kendisine yer buldu. Oynadığı 6 maç sonunda rakip filelere tam 22 gol gönderen Kırmızı-Siyahlı takım sadece 1 gol yedi. Bu hafta Aydın deplasmanında 7 Eylül Gençlikspor'a konuk olacak Kayseri temsilcisinde bu maç öncesinde tek düşünce sahadan galibiyet ile ayrılmak. Bu maç ile ilgili çalışmalarını sorunsuz şekilde sürdüren Gençlerbirliği'nde eksik oyuncu bulunmuyor.

8 Aralık Pazar günü Adnan Menderes Nolu yan sahada oynanacak olan karşılaşma saat 12.00'da başlayacak. Maçı Tevfik Fikret Koca, Gözde Kan ve Tuğçe Bakı hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Türkiye, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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