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Kayseri Gençlerbirliği farklı kazandı

Kadınlar 2.Lig ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği ligin 1.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmaniye Kadın Spor'u 8-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

14.10.2019 08:49Kayseri Gençlerbirliği farklı kazandı
Kadınlar 2.Lig ekiplerinden Kayseri Gençlerbirliği ligin 1.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Osmaniye Kadın Spor'u 8-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Kadınlar 2.Liginde 2019-2020 sezonu hafta sonu oynanan 1.hafta maçları ile başladı. Ligin ilk maçında deplasmanda Osmaniye Kadın Spor ile karşı karşıya gelen Kayseri Gençlerbirliği rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koydu ve doksan dakika sonunda sahadan 8-0 gibi net bir skorla ayrılarak ilk haftayı lider kapattı.

Osmaniye Stadında oynanan karşılaşmada Kayseri Gençlerbirliği sahaya Melike Çalışkan, İrem Barut, Narin Yakut, Merve Özdin, Dilan Aslan, Aleyna Gültekin, Şeyma Yücel (Saniye Aslano),Mine Okaytu, Rabia Koç (Emine Aysel),Elvin Kılınç ve Nazar Tanrısever il on biri ile çıktı. Kayseri Gençlerbirliği'ni galibiyete taşıyan golleri Elvin Kılınç (3), Mine Okaytu (2), İrem Barut, Aleyna Gültekin ve Saniye Aslano kaydetti. Kırmızı-Siyahlılar ligin 2.haftasında sahasına 1955 Batman Belediyespor'u konuk edecek. - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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