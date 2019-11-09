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Kayseri Gençlerbirliği'nden milli takıma

Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol takımında forma giyen Narin Yakut, Mine Okaytu ve Elvin Kılınç U17 Kız Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

09.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:10Kayseri Gençlerbirliği'nden milli takıma
Bayan takımında forma giyen Narin Yakut, Mine Okaytu ve Elvin Kılınç U17 Kız Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

U17 Kız Milli Takımı 21-23 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya'da oynayacağı Rusya hazırlık maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 14 Kasım 2019 Perşembe günü saat 13.00'te The Sense de Luxe Otel'de toplanacak.

U17 Kız Milli Takımı'nın Rusya maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kevser Gündoğdu (Türkiyem Berlin Spor), Yağmur Gözder (Horozkentspor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), İlayda Salğar (Konak Belediye Spor)

Defans: Selda Ataç (Dudullu), Narin Yakut (Kayseri Gençlerbirliği), İlayda Cansu Kara (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), Yekta Şimşek (Adana Akdeniz Demir Spor), Nilay Güreler (Konak Belediye Spor), Elanur Turhan (Sv Lurup), Rabia Göksu Gökçe (Akdeniz Nurçelik Spor), Rabia Çelik (Dudullu), Damla Yıldız (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü)

Orta Saha: Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Mine Okaytu (Kayseri Gençlerbirliği), Arzu Akkurt (1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü), Melisa Güleç (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Mine Yıldız (Pendik Çamlık Spor), Beyza Semercioğlu (Fomget Gençlik ve Spor), Halle Rose Pembe Houssein (Arsenal Women Rtc), Nazlı Örnek (Beşiktaş A.Ş.), Seher Köksal (Ağaköyspor), Beyza Kara (Harburger Turnerbund), Zeynep Ülkü Kahya (İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor)

Forvet: Elvin Kılınç (Kayseri Gençlerbirliği), Pınarsu Cılız (----), Mesude Alayont (Horozkentspor), Leyila Aydın (Türkiyem Berlin Spor), Zeynep Kerimoğlu (Dudullu) - KAYSERİ

Gençlerbirliği, Kayseri, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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