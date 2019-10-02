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Kayseri Gençlerbirliği'nin fikstürü açıklandı

2019-2020 sezonu Kadınlar 1. Ligi ve 2. Ligi'nin fikstürleri dün Orhan Saka Amatör Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

02.10.2019 09:07Kayseri Gençlerbirliği'nin fikstürü açıklandı
2019-2020 sezonu Kadınlar 1. Ligi ve 2. Ligi'nin fikstürleri dün Orhan Saka Amatör Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Yeni sezonda Kadınlar 2. Liginde mücadele edecek olan Kayseri Gençlerbirliği fikstür çekimi sonrası ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk maçında deplasmanda Osmaniye Kadınspor ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri Gençlerbirliği hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü, 1955 Batman Belediyespor, 7 Eylül Gençlikspor, Akdeniz Nurçelikspor, Aksaray Hasandağıspor, Dudulluspor, Gazikentspor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Nusaybin Gençlikspor, Osmaniye Kadınspor, Sivas Gazi Lisesispor ve Trabzon İdmanocağıspor gibi takımlar ile mücadele edecek.

Kura çekimine katılan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, "Sizlere TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu arkadaşlarımın selamlarını getirdim. Türkiye Futbol Federasyonu olarak kadın futbolunun gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Düşmez, tüm takımlara 2019-2020 sezonu için başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Osmaniye, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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