Kayseri Gençlerbirliği, Play-Off Maçına Elazığ'da Çıkacak

Kaynak: İHA

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 2018-2019 sezonunda yer aldığı 9. Grubu lider olarak tamamlayan Kayseri Gençlerbirliği, Play-Off ilk maçında Şırnak temsilcisi Nuhspor ile karşılaşacak.Sezona Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup'ta başlayan Kayseri Gençlerbirliği, grupta oynadığı 10 maçın tamamını kazanarak 30 puan ile grubunu lider tamamladı ve 2. Lig için Play-Off oynama hakkı kazandı. Şırnak temsilcisi Nuhspor ise 15. Grup'ta ikinci sırayı aldı. İki takım tarafsız saha olarak Elazığ'da karşı karşıya gelecek. 24 Mart Pazar günü Elazığ İl Özel İdare Sentetik Çim Saha'da saat 13.00'da başlayacak olan karşılaşmayı kazanan ekip bir üst tura yükselmiş olacak. Gençlerbirliği Antrenörü Enes Karakaya, önemli maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederken takımda eksik oyuncu bulunmadığını dile getirdi. - KAYSERİ