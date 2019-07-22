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Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Atletizm Takımı 1 Lig Eleme Yarışlarında Finale Yükseldi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Spor Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm takımı ilk 8 takım arasına girmeyi başararak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

22.07.2019 11:46 Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Atletizm Takımı 1 Lig Eleme Yarışlarında Finale Yükseldi
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Trabzon'da düzenlenen Spor Toto 1. Atletizm Ligi 1.Kademe müsabakalarında Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü Atletizm takımı ilk 8 takım arasına girmeyi başararak final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Spor Toto 1.Atletizm Ligi 1.Kademe ve Olimpik Deneme müsabakaları 20-21 Temmuz 2019 tarihleri arasında Trabzon Söğütlü Atletizm Pisti'nde yapıldı.

Müsabakalarda oldukça başarılı bir performans sergileyen sporcular ilk sekiz takım arasına girerek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

Atletizm takımı 22 - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa'da yapılacak olan Süper Lige Çıkma müsabakalarında mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Trabzon'dan dereceyle dönerek final müsabakalarına katılma hakkı kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Atletizm, Trabzon, Kayseri, Spor

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