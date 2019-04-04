Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş 31 Mart Yerel Seçimlerini Değerlendirdi

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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde 31 Mart Mahalli idareler seçimini değerlendirdi. Ahmet Taş, seçimlerde Malatya ve Gaziantep'te 5 kişinin hayatını kaybettiği olayların dışında seçimde bir sükunet ortamı olduğunu belirtti.Seçim oranlarına ilişkin konuşan Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, "Seçimlerde Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ülkemizin büyük bir bölümünde Cumhur ittifakı adı altında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ parti ise Millet İttifakı adı altına girdiler. HDP ve SP ise kendi başlarına seçime girip birçok ilde Millet İttifakına destek verdiler ya da aldılar." dedi.Partilerin aldığı oy oranları ile ilgili olarak ise Taş, şu değerlendirmeyi yaptı:"İllerde kazanılan belediye başkanlıklarında AK Parti birinci, CHP ikinci, MHP üçüncü, HDP dördüncü ve TKP ve bağımsızlar beşinci sırada yer almaktadır. Anayasanın ilgili maddesine göre siyasi partiler ister iktidarda ister muhalefette olsunlar demokratik parlamenter sistemin vazgeçilmez unsurlarıdır. Parti kurmak, seçimle katılmak aday olmak ve oy kullanmak her vatandaşın hukukla garanti altına alınmış haklarıdır. Seçimlerin yargı denetimi ve gözetimi altında yapılacağı, seçim kurulundan mazbatasını almadıkça hiçbir adayın kazanmış sayılamayacağı ve seçim sonuçlarına siyasi partilerin ve adayların, vatandaşların itiraz edebilecekleri de hukuken belirlenmiş haklardandır."Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği olarak, birkaç üzücü olay dışında sükunet içinde tamamlanan seçimden memnun olduklarını belirten Ahmet Taş, "Yeni seçilen Belediye Başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı tebrik ediyor, hak, adalet ve hukuk içinde ayrım yapmadan tüm vatandaşların temsilcisi anlayışıyla yapacakları hizmetlerinde başarılar diliyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinden seçim sonuçlarına yapılan itirazların hukuki hak olduğunu, her kesim tarafından olgunlukla karşılanması ve sonucun adalet anlayışı içinde tecelli ettirilmesini bekliyoruz. Başta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere hiçbir adayın seçimlerin sonuçlarının ilanını beklemeden ve mazbatasını almadan kendisini başkan ilan etmesinin hukuken ve etik olarak yanlış bir davranış olduğunu bildiriyoruz. Seçimlerden önce bildirdiğimiz gibi, maksadı ne olursa olsun siyasetçilerimizin ayrıştırıcı, ötekileştirici, suçlayıcı ve hakaret edici propaganda dili kullanmalarını yanlış ve fayda sağlamayan davranışlar olarak değerlendiriyor, bu dilin seçim sonuçlarına olumsuz olarak yansıdığını düşünüyoruz. Bu konuda başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere Kayseri'mizde ve Türkiye'mizde emsal durumdaki tüm adaylarımızı seçimlerde kullandıkları birleştirici, kuşatıcı ve kucaklayıcı dil ve yaklaşım için tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş, "Seçimlerin ardından tüm hükümet yetkililerini, siyasi partilerimizi ve STK' larımızı sonuçları olgunlukla kabul etmeye ve şimdi geçim zamanı anlayışı ile hükümetin etrafında kenetlenerek ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çözümler üretmek için harekete geçmeye davet ediyor ve seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamıza bereket getirmesini diliyoruz." dedi. - KAYSERİ