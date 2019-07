KAYSERİ Gurbetçiler geldi, pastırma satışları arttı

Gurbetçiler geldi, pastırma satışları arttıAvrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için memleketlerine gelen gurbetçiler, piyasaları canlandırdı. Kayseri 'de pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaf, gurbetçilerin ilgisinden memnun olduklarını söyledi.Yaz ayının gelmesiyle Avrupa'da yaşayan gurbetçiler memleketlerinin yolunu tuttu. Gurbetçilerin memleketlerine gelmesi piyasaları canlandırdı. Tarihi Kayseri Kalesi yanı ile Kapalı Çarşı girişinde bulunan, Kayseri'ye özgü lezzetler olan pastırma, sucuk ve mantı satışı yapan esnaftan Adem Karaca, gurbetçilerin gelmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandığını belirterek, Gurbetçi sezonu dediğimiz bu dönemde satışlarımız artmaya başladı. Her sene olduğu gibi gurbetçilerin gelmesiyle birlikle piyasalara bir canlılık geldi. Bizlere de, onlara 'Anavatanlarına hoş geldiniz' demek düşer. Biz işimizden, ticaretimizden memnunuz dedi.Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre önemli bir artışın olmadığını ifade eden Karaca, Pastırma ve sucuk fiyatlarında geçen seneye göre pek artış olmadı. Hemen hemen aynı seviyelerde devam etmekte. Müşterinin isteğine göre, istediği kaliteye göre sucuk ve pastırma çeşitleri mevcuttur. Müşteri ne isterse biz de onu veriyoruz. Pastırma fiyatları 90 TL ile 160 TL arasında değişiyor. Pastırma fiyatları, etin kalitesine göre, kasaptan alınan etin bölümlerine göre fiyatları değişiyor. Sucuklar da içindeki yağ ve et miktarına göre fiyatlandırılıyor. Sucuk fiyatları da 40-75 TL arasında değişiyor diye konuştu.'PİYASALAR BU SENE GEÇ CANLANDI'Pastırmacı Adem Karaca, bu sene piyasaların geç canlandığını da vurgulayarak, Bu sene gurbetçilerimiz izne geç çıktılar. Şu anda Temmuz'un 20'sini geçtik, bu dönemlerde epey bir hareketlilik olması gerekirken, yeni yeni piyasalar canlandı. 15 Temmuz'dan sonra gurbetçileri görmeye başladık. İnşallah gurbetçilerimiz, Kurban Bayramı'nı da burada geçirirler ve piyasa canlı bir şekilde devam eder ifadelerini kullandı.'GURBETÇİLERİMİZ, PASTIRMAYI SEVİYORLAR'Pastırma ve sucuk satışı yapan ve 'Sado Usta' lakabıyla bilinen Seyfettin Gürbüz de, son günlerde satışların arttığını vurgulayarak, "Piyasalar, gurbetçi kardeşlerimizin gelmesiyle canlandı. Gurbetçilerimiz pastırmayı çok seviyorlar ve çokça alıyorlar. En iyi pastırma 150-160 TL arasında satılıyor. 90 TL'ye de pastırma var ama hayvanın but kısmının etlerinden yapıldığı için biraz daha sert oluyor. Etin bölümüne ve yumuşaklığına göre fiyatlar değişiyor" dedi.Kayseri'de pastırmanın 90-160 TL, sucuğun 40-75 TL aralığında satıldığını kaydeden esnaf, kuru fasulye gibi yemeklere konulan ve 'Yemeklik Pastırma' olarak bilinen pastırmanın daha düşük fiyatla müşteriye sunulduğunu, Kayseri'ye özgü lezzetlerden olan mantının kilosunun ise 20 TL'den satıldığını bildirdiler.