Haberler » Güncel » Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi - Haber

Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havalimanı'nın ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.

12.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:18Kayseri Havalimanı ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdi
Kayseri Havalimanı'nın ekim ayında 208 bin 491 yolcuya hizmet verdiği bildirildi.
Kayseri Havalimanı İstatistik Planlama Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı ekim ayı havalimanı istatistiklerinde, ekimde Kayseri Havalimanı iç hatları 179 bin 592, dış hatları ise 28 bin 899 kişi kullandı.
Ekimde Kayseri Havalimanı'nda iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı bin 87, dış hatlarda 206 olarak gerçekleşti.
Kayseri Havalimanı'nda, bu yılın ilk 10 ayında hizmet verilen yolcu sayısı 1 milyon 963 bin 104, iniş kalkış yapan uçak sayısı ise 12 bin 581 oldu.

Kayseri Havalimanı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(ABD ziyareti) FETÖ meselesi, ele alacağımız konular arasında en üst...
11:11 Küçükçekmece'de hedef bir yılda 30 bin öğrenciye geri dönüşüm eğitimi
11:16 Depremde kaybettikleri oğullarının acısı yüreklerinde
11:16 Eski okul binası bilime ve tarıma hizmet edecek
11:16 Fatih'teki cinayetle ilgili 3 şüpheli Adana'da yakalandı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:56 Franchise dehası Taylan Kaya'dan sektöre girmek isteyenlere altın değerinde tavsiyeler
10:49 Gaziantep BB Başkanı Şahin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısı izleyenleri kahkahaya boğdu
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 11:18:05