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Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu.

01.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:45 Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

KAYSERİ Havalimanı'nda dış hatlar girişinde unutular çanta, paniğe neden oldu. Polisin güvenlik önlemi aldığı sırada gelen yolcu, çantasını teslim aldı.

Sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı görenler, havalimanında görevli polislere verdi. Polis, paniğe neden olan çantanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bu sırada gelen yolcu, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan yolcu, tutanak tutulması ardından içinde giysi olan çantasını teslim aldı.



Kayseri Havalimanı, Güncel

Kaynak: DHA

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