Kayseri Havalimanı'ndan beş ayda 889 bin 689 yolcu seyahat etti

Kayseri Havalimanı
'ndan 2019 yılının ilk beş ayında 889 bin 689 yolcu seyahat etti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi
(DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 181 bin 845 yolcu seyahat etmek için Kayseri Havalimanı'nı kullandı.
Kayseri Havalimanının iç hatlardaki uçak trafiği bin 72, dış hatlardaki ise 149 olmak üzere toplam bin 221 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise bin 928 tona ulaştı.
Yılbaşından bu yana ise Kayseri Havalimanı'ndan 889 bin 689 yolcu hizmet aldı, uçak trafiği 5 bin 811, yük trafiği ise 9 bin 52 ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: AA
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