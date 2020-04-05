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Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerine koronavirüs tedbiri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki yaklaşık 161 ayrı türden 2 bin hayvanın bakımı özenle yapılıyor, dezenfeksiyon işlemleri daha sık gerçekleştiriliyor.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
Kayseri Hayvanat Bahçesinin sakinlerine koronavirüs tedbiri
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki yaklaşık 161 ayrı türden 2 bin hayvanın bakımı özenle yapılıyor, dezenfeksiyon işlemleri daha sık gerçekleştiriliyor.
İç Anadolu'nun en büyük hayvanat bahçelerinden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ziyaretçilerinden mahrum kalsa da onların bakımı veteriner hekim ve bakıcıları tarafından büyük özveri ve itinayla yapılıyor.
Kaplan, aslan, deve, zebra, maymun, midilli gibi hayvanların kontrolleri, bakıcıları tarafından özel kıyafet, maske ve eldiven giyerek yapılırken, yemek saatlerinde ise görevliler hayvanları özenle besliyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Burhanettin Bacak, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle hayvanlar ve çalışanları için gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti.

Bu tedbirler kapsamında 161 ayrı türden 2 bin hayvanın bulunduğu hayvanat bahçesinin ziyarete kapatıldığını aktaran Bacak, şunları kaydetti:

"Genelgeler kapsamında topluma açık bazı yerlerin ziyarete kapatılması istendi. Hayvanat bahçesi de bu bağlamda yaklaşık 3 haftadır ziyarete kapalı. Dezenfeksiyon işleri aylık yapılıyordu, şimdi haftalık gerekirse günlük yapılıyor. Hayvanlarımızın sağlık ve rutin kontrollerini daha da sıklaştırdık. Her daim kontrollerini yapıyoruz."

Sadece hayvanlar için değil personel için de sıkı önlemler alındığını vurgulayan Bacak, "Koruyucu kıyafet, eldiven, maske, tulum, dezenfeksiyon işlemleri, günlük sağlık kontrolleri, ateş ölçümleri gibi işlemler rutin yapılıyor. Bilim Kurulunun yayınlamış olduğu tedbirleri her noktada alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hayvanat Bahçesi, İç Anadolu, Kayseri, Güncel
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