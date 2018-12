Kayseri Her Derde Deva, Hastalara Şifa, Paça Çorbasına İlgi Büyük

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:38



Her derde deva, hastalara şifa, paça çorbasına ilgi büyükSoğuk hava nedeniyle grip, nezle ve eklem hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşların tercihi lokantalarda tabağı 12 TL'den satılan paça çorbası oldu. Özellikle,doğu bölgesinde çok yaygın olarak tüketilen Öküz paçası çorbası, günün her öğünü sirke ve sarımsak kullanılarak tüketiliyor.Kayseri'de özellikle kış aylarında vatandaşların günün her öğünü tükettiği paça çorbası, zengin vitamin ve mineral içeriği ile doğal antibiyotik olarak içiliyor. Pastırma ve sucuğun anavatanı olarak biline Kayseri'de paça çorbası da son dönemlerde şehirle özdeşleşen bir kültür haline geldi. Bu kültürü işletmesinde öküz paçası, dil, işkembe çorbası, aort ve paça çorbası satarak devam ettiren Lokantacı Hayrettin Köse, Paça çorbası doktorların bile tavsiye ettiği, zengin vitamin ve mineral içeriği ile adeta antibiyotik deposudur. Grip ve nezle gibi hastalıkların yanı sıra eklem hastalıklarına da son derece faydalı olan paça çorbasını Doğu Anadolu çok yaygın olan Öküz paçası olarak satıyoruz. Yine müşterilerin isteklerine uygun olarak paça, işkembe ve aort çorbalarımızda var. Sabah namazının hemen ardından işini veya evine giden vatandaşlarımız güne dinç başlamak için paça çorbalarını içiyorlar. Günlük gelerek paça çorbası içen müşterilerimiz var. Öküz paçası çorbamız 2 saat düdüklüde haşlanıyor. Daha sonra haşlanan paça ayakları yeniden temizlenerek julyen şeklinde doğranıp yeniden pişiriliyor. Sarımsaklı ve sirkeli olarak tüketiliyor. Her yaş gurubunun özellikle soğuk havalarda dışarıda çalışanların mutlak yemesi gereken paça çorbasını herkes yesin diye tabağını 12 TL'den veriyoruz dedi.