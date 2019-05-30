KAYSERİ Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Kaynak: DHA

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyorKayseri'de Murat Pektaş (45), 1994 yılından bu yana hurda klasik otomobilleri satın alıp, orijinaline uygun şekilde yenileyerek, satıyor.Kayseri'de tarihi binaların restorasyon ve onarım işini gerçekleştiren Murat Pektaş, çocukluğundan bu yana klasik otomobillere olan tutkusu nedeniyle 25 yıl önce Orta Sanayi Bölgesi'nde tamirhane açtı. Pektaş, internette satışa sunulan hurda klasik otomobilleri satın alarak, burada onarıp, yeniden satmaya başladı. Klasik Otomobilciler Derneği üyesi olan Pektaş, bu süre zarfında yaklaşık 25 klasik otomobili onarıp, satışını gerçekleştirdi.'İMKANSIZLIKLAR BİZİ USTA ETTİ'Pektaş, klasik otomobillere çocukluğundan bu yana ilgisinin bulunduğunu, yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Son 5 yıldır iş yerinde tek başına çalıştığını belirten Pektaş, Bir insanın bir işi olur. ya boyacıdır, ya kaportacı, ya da motor ustası. Ama bu işleri yapan ustalar kalmadı. O yüzden ben de otomobilin her işini yapmaya başladım. İmkansızlıklar, bizi usta etti. Motor ve elektrik aksamı hariç, bütün işleri ben yapıyorum dedi.'FABRİKADAN ÇIKTIĞI ZAMANKİ GİBİ OLACAK'Pektaş, şu anda 1968 model 'Mercedes' marka klasik otomobil üzerinde çalıştığını belirterek, şöyle konuştu Yapacağım işlem sonucu bu otomobil, ilk fabrikadan çıktığı zamanki gibi olacak. Komple boyası, döşemesi, fabrikadan çıktığında ne varsa o şekilde yapacağız. Kısacası, 1968'de fabrikadan çıktığında nasılsa, 2019'da da o şekilde olacak. Bu otomobilde 6-7 aylık bir emek var. Kaportası tamamen yenilendi, üzerindeki boya tamamen kazındı ve sıfır saca inildi, motoru yenilendi. Şu anda boyasında son dokunuşları yapıyorum. Bundan sonra krom kaplamalar ve çıtalarını yapacağım. Yapılan iş, tamamen emek ve her şeyini ben yapıyorum. Tamamlandığında sanki 1968'de ilk fabrikadan çıktığı şekliyle bu otomobile binebileceğiz. Ön konsolu, yani göğsü kırılmış, 2 parça halindeydi ve üzeri tamamen yıpranmıştı. Onu da elden geçirdik ve aslına uygun onardık. Kaporta işi bittiğinde, döşeme ve diğer işlerini tamamlayacağım. Ondan sonra bu otomobili trafikte görebileceğiz.