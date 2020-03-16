Kayseri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
16.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:55
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Saatte 50-80 kilometre hızla eseceği tahmin edilen rüzgarın hızı, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.
Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrime ihtimalinin olduğu bildirilen açıklamada, vatandaşlara oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - KAYSERİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kayseri il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Saatte 50-80 kilometre hızla eseceği tahmin edilen rüzgarın hızı, yüksek kesimlerde ise yer yer saatte 100 kilometre hıza ulaşacağı bildirildi.
Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrime ihtimalinin olduğu bildirilen açıklamada, vatandaşlara oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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