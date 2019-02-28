Kayseri İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil 2018 Yılında 1746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, terörle mücadele güvenlik güçlerinin yüksek performans ortaya koyduğunu söyleyerek, 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu dedi.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil Kayseri
'ye geldi. Vali Şehmus Günaydın ve ilgili bakanlığın daire müdürleri ile toplantı yapan Bakan Yardımcısı Erdil, toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.
'TERÖR ÜLKEYİ RAHATSIZ EDECEK BOYUTTAN ÇIKTI'
Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, son dönemde terörle mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Terörün ülkeyi rahatsız edecek boyuttan çıktığını belirten Erdil, şöyle konuştu Kolluk kuvvetlerimiz yüksek kapasiteli performans ortaya koydu. 2018 yılında 1746 terörist etkisiz hale getirildi. Dağda pişmanlık çerçevesinde 370 terörist teslim oldu. Uyuşturucu malzemesinin toplanması konusunda Türkiye
, dünya sıralamasında birinci veya ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'de 20 ton civarında eroin, 130 ton esrar, miktarını ölçemediğimiz yüksek oranda sentetik uyuşturucu ve 3,5 milyar değerinde malzeme toplandı dedi.
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Kaynak: DHA