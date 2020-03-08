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Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu

İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor'u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

08.03.2020 14:06
Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu
İkinci Amatör Küme A Grubu'nda oynanan ligin üçüncü hafta maçında Bünyan Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Meysuspor'u 7-3 mağlup ederek bu sezon ligde ilk galibiyetini elde etti.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Kemal Hattatioğlu xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayseri Meysuspor: Sefa Öksüm x, Yasin Sağlam x, Burak Yoka x (Dk. 60 Mehmet Akif Kırbaş x), Ömer Sarıgül xx, Seyfi Cingöz xx, Hayrettin Erciyas x, Osman Bölükbaşı x, Ali Alaca x, Murat Abbasoğlu x, Serdar Durmuş xx, Ali Cavlak xx

Banyan Belediyespor: Cemil Barış Pekru xx, Seçkin Seyfi xx, Abdullah Erisen x (Dk. 65 Alperen Tunçtan x), Yaşar Polat xxx, Emre Erduran xx, Ali Tuncay x, Ömer Karuç xxx, Yunus Emre Yücel xxx, Akif Yücel xxx (Dk. 70 Emre Kayabaşı x), Tunahan Yiğit x (Dk. 41 Mustafa Melikşah Gürer xx), Ümit Bozkuş xx

Goller: Ali Cavlak Dk. 43 ve 65, Serdar Durmuş Dk. 55 (Kayseri Meysuspor), Ömer Karuç Dk. 1 ve 10, Akif Yücel Dk. 25 ve 30 Yaşar Polat Dk. 60 ve 83, Yunus Emre Yücel Dk 80 (Bünyan Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Hayrettin Karaoğuz, Kayseri, Bünyan, Spor
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