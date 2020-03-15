Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Açıklaması
İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4. hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.
15.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:44
İkinci Amatör Küme A Grubu lideri Simya Koleji, Kayseri idman Yurdu engelini 3-2 ile geçerek 4. hafta sonunda kayıpsız liderlik koltuğunu korudu.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xxx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Bulduk xx
Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya x (Dk. 35 Halil Kadam xx), Oğuz Arslan xxx, Halil Eren xxx, Umut Akyol xx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xx (Dk. 83 Serkan Tüzün x), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Eraslan xx (Dk. 70 Yasin Dumlu xx)
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Efe Ünal x, Nuri Avcı x, Ahmet Karahan xx, Mustafa Karakaya xx, Ali Bozkurt x (Dk. 80 Bekir Özlü x), Hamza Evim xx (Dk. 70 Galip Akyıldız x), Fatih Yiğit xxx, Mehmet Tüysüz xx(Dk. 70 Hüseyin Özer x), Ahmet Korkmaz xx, Musa Aktepe xx
Goller: Umut Akyol (Dk. 30 ve 85), Ahmet Köksal (Dk. 45) (Simya Koleji), Mehmet Tüysüz (Dk. 10) Hamza Evim (Dk. 55) (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Murat Özçetin xxx, Mustafa Soner Yüce xx, Mustafa Bulduk xx
Simya Koleji: Fehim Çakmak xx, Paşacan Demirkaya x (Dk. 35 Halil Kadam xx), Oğuz Arslan xxx, Halil Eren xxx, Umut Akyol xx, Abdurrahim Çopur xxx, Hakan Bıyık xx (Dk. 83 Serkan Tüzün x), Tugay Taşoluk xxx, Kadir Yılmaz xxx, Ahmet Köksal xxx, Tahsin Eraslan xx (Dk. 70 Yasin Dumlu xx)
Kayseri İdman Yurdu: Samet Tecik x, Efe Ünal x, Nuri Avcı x, Ahmet Karahan xx, Mustafa Karakaya xx, Ali Bozkurt x (Dk. 80 Bekir Özlü x), Hamza Evim xx (Dk. 70 Galip Akyıldız x), Fatih Yiğit xxx, Mehmet Tüysüz xx(Dk. 70 Hüseyin Özer x), Ahmet Korkmaz xx, Musa Aktepe xx
Goller: Umut Akyol (Dk. 30 ve 85), Ahmet Köksal (Dk. 45) (Simya Koleji), Mehmet Tüysüz (Dk. 10) Hamza Evim (Dk. 55) (Kayseri İdman Yurdu) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Bulduk, Ahmet Köksal, Kayseri, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Spor
Son dakika: Ünlü iş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu, FETÖ'den gözaltına alındı
Spor
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Spor
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Spor
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Spor
Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti
Spor
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor