Kayseri İkinci Amatör Küme A Grubu Açıklaması
İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Gaziosmanpaşa, zayıf rakibi Yeni Erciyesspor karşısında zorlansa da sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.
15.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:46
İkinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Gaziosmanpaşa , zayıf rakibi Yeni Erciyesspor karşısında zorlansa da sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak 4. hafta sonunda puanını 12'ye çıkardı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Turan Çelik xxx, Serkan Yıldırım xxx, Abdulkadir Keğin xxx
Gaziosmanpaşa: Yaşar Şener xx, Samet Barbaros xx, Mustafa Kaman xx (Dk. 75 Hakan Yılmaz x), Samet Bayındır xx, Enes Toyoğlu xx, Yusuf Aktaş xxx, Tarık Şimşek xx, Emre Doğan xxx, Mustafa Gezgin xx, Sezer Gezgin xx (Dk. 55 Engin Gezgin x), Mikail Ceran xxx (Dk. 70 Ali Davulcu x)
Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser x, Abdullah Teker x, Mustafa Çetin xx, Ömer Özal x, Emre Uzun x (Dk. 60 Samet Yakut x), Yasin Aşar x (Dk. 85 Süleyman Düz x), Bekir Balat xx, Cengizhan Kaya xxx, Muhammet Herdem xx, Nebi Aksoy x (Dk. 90 Ali Yıldız x), Bekir Güneş xx
Goller: Emre Doğan (Dk. 3 pen ve 10) (Gazi Osman Paşaspor),Cengizhan Kaya (Dk. 20) (Yeni Erciyesspor) - KAYSERİ
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Turan Çelik xxx, Serkan Yıldırım xxx, Abdulkadir Keğin xxx
Gaziosmanpaşa: Yaşar Şener xx, Samet Barbaros xx, Mustafa Kaman xx (Dk. 75 Hakan Yılmaz x), Samet Bayındır xx, Enes Toyoğlu xx, Yusuf Aktaş xxx, Tarık Şimşek xx, Emre Doğan xxx, Mustafa Gezgin xx, Sezer Gezgin xx (Dk. 55 Engin Gezgin x), Mikail Ceran xxx (Dk. 70 Ali Davulcu x)
Yeni Erciyesspor: Mevlüt Güleser x, Abdullah Teker x, Mustafa Çetin xx, Ömer Özal x, Emre Uzun x (Dk. 60 Samet Yakut x), Yasin Aşar x (Dk. 85 Süleyman Düz x), Bekir Balat xx, Cengizhan Kaya xxx, Muhammet Herdem xx, Nebi Aksoy x (Dk. 90 Ali Yıldız x), Bekir Güneş xx
Goller: Emre Doğan (Dk. 3 pen ve 10) (Gazi Osman Paşaspor),Cengizhan Kaya (Dk. 20) (Yeni Erciyesspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri Erciyesspor, Gaziosmanpaşa, Mustafa Kaman, Emre Doğan, Spor
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