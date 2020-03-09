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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

09.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:52
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan üçüncü hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor ile Erciyes İdmangücü 3-3 berabere kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar.

Stat: Erkiler 2 No'lu Saha

Hakemler: Murat Özçetin xxx, Yakup Aksoy xxx, Mustafa Kadıoğlu xxx

Kılıçaslan Yıldızspor: Ahmet Çelik xx, Ömer Faruk Kaplan xx, Arda Biçer xx, Çağrı Polat xx, Yusuf Yalçın xx, Yusuf Karakoç xx, Mehmet Can Doldur xx, Mustafa Yıldız xxx (Dk. 86 Mustafa Göçer x), Emre Öksüz xxx, Caner Seçen xx (Dk. 46 Şahin Bakar xx), Safa Zorlu xx (Dk. 46 Yusuf Berbero xx)

Erciyes İdmangücü: Yasin Katı xx, Ahmet Kemal Kocagöz xx, Saim Murat Kılıç xx (Dk. 84 Yüksel Çökelik x), Volkan Polat xx, Hüseyin Yılgın xx, Ahmet Özpeker xx, Sefa Karasu xx, Samet Mete xx, Hasan Açık xx (Dk. 55 Mehmet Doğan x), Zişan Tayyip Sağlamer xxx, Enes Kaygısız xxx

Goller: Mustafa Yıldız Dk. 15 ve 77, Emre Öksüz Dk. 51 (Kılıçaslan Yıldızspor), Zişan Tayyip Sağlamer Dk. 25, Enes Kaygısız Dk. 44 ve 88 (Erciyes İdmangücü) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Yıldız, Kadıoğlu, Kayseri, Spor
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