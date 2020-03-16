Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu
Kayseri İkinci Amatörküme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4. hafta maçında Cırgalanspor'u 4-1 yenerek yoluna namağlup devam etti.
16.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:20
Kayseri İkinci Amatörküme B grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Kocasinan Gençlikspor, 4. hafta maçında Cırgalanspor'u 4-1 yenerek yoluna namağlup devam etti.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Selehattin Ak xxx, İbrahim Özlü xxx
Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzüm xxx, Yunus Serhat Sönmez xxx, Emin Osman Kahveci xx, Batuhan Öztürk xxx, Murat Can Aktaş xxx, Şerafettin Sevim xxx, Mustafa Pelen xx (Dk. 46 Bayram Altundağ xx), Yusuf Boran xxx, Hacı Küpeli xxx, Ali Arslan xx (Dk. 65 Bünyamin Gürbüz xx)
Cırgalanspor: Mustafa Akın Akbal x, Kadir Çeteler xx, Hasan Hüseyin Sancak xx, Nafi Yılmaz x (Dk. 46 Muhammed Ömer Kurhan x), Safa Yavuncu x, Ömer Yılmaz x, Emre Solak x, Sercan Tekdemir x (Dk. 76 Yaşar Bezircioğlu x), Bünyamin Yüce xx, Bekir Yüce x, Furkan Demirbozan x (Dk. 90 Mehmet Ali Bahçeci x)
Goller: Şerafettin Sevim Dk. 5, Yusuf Boran Dk. 10, Bünyamin Gürbüz Dk. 72, Bayram Altundağ Dk. 85 (Kocasinan Gençlik), Emre Solak Dk. 65 (Cırgalanspor) - KAYSERİ
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Yusuf Uğurlu xxx, Selehattin Ak xxx, İbrahim Özlü xxx
Kocasinan Gençlikspor: Burak Üzüm xxx, Yunus Serhat Sönmez xxx, Emin Osman Kahveci xx, Batuhan Öztürk xxx, Murat Can Aktaş xxx, Şerafettin Sevim xxx, Mustafa Pelen xx (Dk. 46 Bayram Altundağ xx), Yusuf Boran xxx, Hacı Küpeli xxx, Ali Arslan xx (Dk. 65 Bünyamin Gürbüz xx)
Cırgalanspor: Mustafa Akın Akbal x, Kadir Çeteler xx, Hasan Hüseyin Sancak xx, Nafi Yılmaz x (Dk. 46 Muhammed Ömer Kurhan x), Safa Yavuncu x, Ömer Yılmaz x, Emre Solak x, Sercan Tekdemir x (Dk. 76 Yaşar Bezircioğlu x), Bünyamin Yüce xx, Bekir Yüce x, Furkan Demirbozan x (Dk. 90 Mehmet Ali Bahçeci x)
Goller: Şerafettin Sevim Dk. 5, Yusuf Boran Dk. 10, Bünyamin Gürbüz Dk. 72, Bayram Altundağ Dk. 85 (Kocasinan Gençlik), Emre Solak Dk. 65 (Cırgalanspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Osman Kahveci, Murat Can, Kocasinan, Kayseri, Güncel
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