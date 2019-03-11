11 Mart 2019, 12:50
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Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.

Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Dursun Asutay xx, Ahmet Kaya xx

Göktürkspor: Eren Şahan x, Sedat Salabaş x, Erdal Demir x, Osman Öztürk x, Muhammed Ülker x, Süleyman Şahin x, Tanju Kabakçı xx, Murat Çıracı x, Yusuf Bayazıt x, Onur Yıldız x, Ahmet Tunç xx

Fevzi Çakmak: Burak Duran xx, Sami Yılmaz xx, İsmail Arslan xx, Fahri Karataş xxx, Ahmet Üzer xxx, Harun Karataş xxx, Zülküf Türkoğlu xxxx, Ali Yerlitaş xxxx, Kürşat Yüksel xx, Engin Yalçın xxx

Goller: Dk.15,50,54 Ali Yerlitaş, Dk.25,42,85 Zülküf Türkoğlu (F.Çakmak) Dk.90+2 Ahmet Tunç, Dk.90+4 Tanju Kabakçı (Göktürk) - KAYSERİ Türkoğlu, Ahmet Tunç, Fevzi Çakmak, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA


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