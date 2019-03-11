Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu'nda ligin ilk iki haftasını puansız geçen iki takımın karşılaşmasında Göktürkspor'u 6-2 yenen Fevzi Çakmak siftah yapmış oldu.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Mehmet Altıparmak xx, Dursun Asutay xx, Ahmet Kaya xx
Göktürkspor: Eren Şahan x, Sedat Salabaş x, Erdal Demir x, Osman Öztürk x, Muhammed Ülker x, Süleyman Şahin x, Tanju Kabakçı xx, Murat Çıracı x, Yusuf Bayazıt x, Onur Yıldız x, Ahmet Tunç xx
Fevzi Çakmak: Burak Duran xx, Sami Yılmaz xx, İsmail Arslan xx, Fahri Karataş xxx, Ahmet Üzer xxx, Harun Karataş xxx, Zülküf Türkoğlu xxxx, Ali Yerlitaş xxxx, Kürşat Yüksel xx, Engin Yalçın xxx
Goller: Dk.15,50,54 Ali Yerlitaş, Dk.25,42,85 Zülküf Türkoğlu (F.Çakmak) Dk.90+2 Ahmet Tunç, Dk.90+4 Tanju Kabakçı (Göktürk) - KAYSERİ
Türkoğlu, Ahmet Tunç, Fevzi Çakmak, Kayseri, Spor
Kaynak: İHA