Kayseri İkinci Amatör Küme C Grubu Açıklaması
İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup ettiSTAT: Argıncık 2 No'lu SahaHAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxxCuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx,...
15.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:49
İkinci Amatör Küme C Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın maçında Cuma Uluçay Talasspor, güçlü rakibi Sosun Birlikspor'u 1-0 mağlup etti
STAT: Argıncık 2 No'lu Saha
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxx
Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx, Engin Yakut xx, Hüseyin Saltık xxx, Erdem Temir xx, Furkan Şanlı xx, Enes Eskici xx (Dk. 73 İbrahim Fındıkçı x), Ayhan Aslan xxx (Dk. 90 Esef Akdere ?), Adem Yönel xxx, Harun Aydın xxx, Nihat Gezici xx (Dk. 78 Ferhat Ateş x)
Sosun Birlikspor: Hasan Anıl Tekin xx, Dursun Yavuz xx, Birkan Çelik x, Fatih Aslan x, Mustafa Türk xx, Engin Üçel xx (Dk. 80 Şenol Özkan x), Onur Dökmeci xx, Serhat Menekşe x (Dk. 58 Gökhan Demirkol x), Murat Tahmaz xx, Faruk Sarıkaya x (Dk. Doğan Adıyaman x), Cafer Eroğlu xx
GOL: Hüseyin Saltık (Dk. 12) (Cuma Uluçay Talasspor) - KAYSERİ
STAT: Argıncık 2 No'lu Saha
HAKEMLER: Erdem Sarıaslan xxx, Yusuf Adsalmış xxx, Oğuzhan Döner xxx
Cuma Uluçay Talasspor: Fatih Karademir xxx, Akif Toy xxx, Engin Yakut xx, Hüseyin Saltık xxx, Erdem Temir xx, Furkan Şanlı xx, Enes Eskici xx (Dk. 73 İbrahim Fındıkçı x), Ayhan Aslan xxx (Dk. 90 Esef Akdere ?), Adem Yönel xxx, Harun Aydın xxx, Nihat Gezici xx (Dk. 78 Ferhat Ateş x)
Sosun Birlikspor: Hasan Anıl Tekin xx, Dursun Yavuz xx, Birkan Çelik x, Fatih Aslan x, Mustafa Türk xx, Engin Üçel xx (Dk. 80 Şenol Özkan x), Onur Dökmeci xx, Serhat Menekşe x (Dk. 58 Gökhan Demirkol x), Murat Tahmaz xx, Faruk Sarıkaya x (Dk. Doğan Adıyaman x), Cafer Eroğlu xx
GOL: Hüseyin Saltık (Dk. 12) (Cuma Uluçay Talasspor) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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